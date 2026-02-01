Інтерфакс-Україна
21:24 01.02.2026

Київ опівночі повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

Фото: Київська ОВА

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в Києві, повідомляє енергокомпанія ДТЕК у Телеграм.

"З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків", – йдеться у інформації.

Зранку у неділю ДТЕК повідомив про скасування у Києві екстрених відключень, але через 5 годин вони знову були застосовані.

Наразі побутові споживачі столиці у тимчасових графіках відключень поділені на 60 груп, тоді як раніше вони ділилися на шість черг з двома підгрупами у кожній.

 

Теги: #київ #електропостачання

