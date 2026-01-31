Інтерфакс-Україна
Події
15:33 31.01.2026

Київське метро повернулося до роботи у звичайному режимі – КМДА

У Києві відновлено рух на всіх гілках столичного метрополітену, інтервали руху складають 6 хвилин, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"Метрополітен повернувся до роботи у звичайному режимі на всіх трьох лініях. Відновлено рух поїздів на "червоній" лінії між станціями "Лісова" – Академмістечко", інтервал – 6 хв. Також відновлено інтервал між поїздами на "синій" лінії згідно з графіком – 6 хв", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі мерії.

 

