16:31 31.01.2026

Поліція перевіряє обставини стрілянини на Житомирщині

Поліцейські перевіряють обставини стрілянини у Новогуйвинській громаді Житомирського району, повідомляє поліція області.

"Уранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі", - йдеться у повідомленні на сторінці правоохоронців у Facebook.

За інформацією, поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які знаходилися на місці події, припинили конфлікт. Жодній цивільній особі тілесних ушкоджень спричинено не було.

Усі учасники події встановлені, нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події.

