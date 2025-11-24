Батько учня влаштував стрілянину на подвір’ї школи у Львові, поранено людину

На подвір’ї середньої загальноосвітньої школи №13, що на Сихові (Львів), в понеділок, 24 листопада, відбулась стрілянина, повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

"Батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета. Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці. Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав", - написав Закалюк у Facebook.

Він зазначив, що діти чоловіків – однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі. В понеділок відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір’ї.

"Нагадую - будь‑які прояви агресії, застосування сили, погрози чи використання зброї з боку батьків на території навчальних закладів є грубим порушенням закону і тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Такі дії ставлять під загрозу життя та психологічну безпеку дітей і є абсолютно неприйнятними. Водночас прошу утриматися від поширення неперевіреної інформації та посилатися на офіційні джерела комунікації", - наголосив Закалюк.