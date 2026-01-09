Інтерфакс-Україна
Події
17:57 09.01.2026

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

1 хв читати
Станом на 17:00 п’ятниці без тепла в Києві внаслідок масованої атаки РФ залишаються 5,8 тис. багатоквартирних будинків, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук.

"Більше 6 тис. будинків не мали тепла на ранок. Станом на зараз маємо 5,8 тис. будинків без тепла, і, відповідно, безперервно триває робота для того, щоб максимально швидко подати магістральними мережами теплоносій", – сказав він журналістам під час брифінгу в Zoom.

Він наголосив, що на цьому максимально сфокусована увага всіх відповідних служб.

Ковальчук зазначив, що час для атаки РФ вибрала невипадково, оскільки йде суттєве зниження температури повітря.

"Невипадково обрано час - ми стоїмо на порозі суттєвого зниження температурного режиму, тому ми мали такі наслідки. Героїчні зусилля ППО мінімізували їх, але удари призвели до значного погіршення систем життєдіяльності Києва",  – пояснив заступник міністра.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко раніше зазначав, що без тепла в Києві половина житлових будників, а саме 6 тис.

Теги: #київ #атака_рф #ковальчук #опалення

