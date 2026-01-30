Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по газовій інфраструктурі на Донеччині, — Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що, в цілому, російська сторона виконує умови так званого енергетичного перемир'я, крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, ворог переорієнтовується на удари по логістиці.

"Почався цей день із доповідей із регіонів: у всіх наших областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють та забезпечують сполучення в усіх регіонах", - сказав він під час вечірнього телевізійного звернення.