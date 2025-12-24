Інтерфакс-Україна
Події
11:59 24.12.2025

Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною
Папа Римський Лев XIV, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що засмучений тим фактом, що Росія відхилила пропозицію про Різдвяне перемир’я, передає Vatican News.

"Справді, серед речей, які викликають у мене великий сум у ці дні, є те, що, схоже, Росія відхилила прохання про різдвяне перемир'я. Я ще раз звертаюся до всіх людей доброї волі з проханням хоча б у день народження Спасителя дотриматися дня миру. Сподіваюся, нас почують і буде 24 години, один день миру в усьому світі", – сказав Лев XIV.

