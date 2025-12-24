Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

Фото: https://www.vaticannews.va

Папа Римський Лев XIV, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що засмучений тим фактом, що Росія відхилила пропозицію про Різдвяне перемир’я, передає Vatican News.

"Справді, серед речей, які викликають у мене великий сум у ці дні, є те, що, схоже, Росія відхилила прохання про різдвяне перемир'я. Я ще раз звертаюся до всіх людей доброї волі з проханням хоча б у день народження Спасителя дотриматися дня миру. Сподіваюся, нас почують і буде 24 години, один день миру в усьому світі", – сказав Лев XIV.