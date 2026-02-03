Інтерфакс-Україна
Події
08:08 03.02.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 167 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

"Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 – із  реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

