Понад 16 тисяч мешканців Лозівської громади Харківської області без опалення через нічні ворожі обстріли - мер

Нічні ворожі обстріли Лозівської громади Харківської обстріли були спрямовані на об’єкти енергетики, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

"Понад 16 тисяч мешканців громади, у тому числі маленьких дітей та літніх людей, залишилися без тепла у 20-градусний мороз", - написав Зеленський у своєму Телеграм-каналі.

Він запевнив, що профільні служби працюють над усуненням наслідків обстрілів.

"Наші енергетики та комунальники працюють на межі людських можливостей. Усі зусилля зараз спрямовані на те, щоб відновити сталу роботу критичної інфраструктури. Понад усе намагаємось не допустити найгіршого сценарію та повернути затишок у ваші оселі", - написав Зеленський. Він також попросив мешканців не втручатися в роботу внутрішньобудинкових мереж.

"Самостійні спроби "вирішити питання" можуть спричинити масштабні аварії та лише затримати відновлення послуг для всієї громади", -зазначив міський голова.

За його словами, у місті працюють пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити гаджети та скористатися стабільним зв’язком.