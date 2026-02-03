Ворожа комбінована нічна атака залишила без електропостачання понад 50 тисяч жителів Одеської області– ОВА

Ворожа ракетно-дронова атака в ніч на вівторок залишила без електропостачання понад 50 тисяч жителів Одеської області, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер в Телеграм-каналі.

"Ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по Одещині. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. В результаті атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням. Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах", - написав Кіпер у Телеграмі.