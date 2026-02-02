Інтерфакс-Україна
Події
11:09 02.02.2026

Російські обстріли забрали життя жителів Слов'янська та Олексієво-Дружківки - ОВА

Двоє мирних жителів Донецької області загинули, ще четверо дістали поранення внаслідок обстрілів російськими окупантами населених пунктів Краматорського району у неділю, 1 лютого, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено приватний будинок. У Слов’янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 14 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 3 авто. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені. У Костянтинівці 1 людина поранена", - написав Філашкін в Телеграм у понеділок вранці.

Крім того, у Свято-Покровському Сіверської громади Бахмутського району обстрілами було пошкоджено будинок. "Покровський район. У Дорожньому Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі та Заповідному — по 3, у Кучеревому Яру і Торецькому — по 1", - розповів голова обладміністрації.

Всього за добу, за словами Філашкіна, окупанти 10 разів обстріляли населені пункти області. З населених пунктів на лінії фронту було евакуйовано 337 людей, у тому числі 13 дітей.

У суботу, 31 січня, росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області, інформація про постраждалих за добу не надходила. 30 січня окупанти 13 разів обстріляли населені пункти області, двоє мирних жителів загинули, троє отримали поранення. 29 січня ворог здійснив 9 обстрілів, які забрали життя одного жителя області, ще один дістав поранення.

З лінії фронту 31 січня було також евакуйовано 337 людей, у тому числі 13 дітей, 30 січня - 172 людини, у тому числі 35 дітей, 29 січня - 243 людини, у тому числі 24 дитини.

Теги: #донецька_область #обстріли

