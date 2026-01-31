На Донеччині ворог поцілив в авто комунальників: один загинув, ще двох поранено

У Донецькій області один комунальник загинув, ще двох поранено через влучання російського дрону в службове авто.

"Напередодні поблизу Слов’янська російський дрон вдарив по автомобілю комунальників, які поверталися з ремонту на інфраструктурному об’єкті. Загинув фахівець, який виконував свою щоденну роботу для громади, ще двоє — поранені", - написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у Телеграм у суботу.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблого. "Кожна така втрата — це трагедія для родини, колег і всієї громади", - йдеться у дописі.