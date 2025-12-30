Одна людина загинула, ще четверо поранені на Донеччині за минулу добу – ОВА

Фото: Донецька ОВА

За добу, що минула, у Донецькій області 19 обстрілів російських окупантів забрали життя однієї людини, ще четверо зазнали поранень, є численні руйнування житла та інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Оперативна ситуація по області станом на ранок 30 грудня. Покровський район. У Ганнівці Добропільської громади поранено людину. Краматорський район. У Лимані поранено людину… У Слов’янську поранено людину… У Дружківці одна людина загинула і одна поранена", - написав він у зведенні у телеграм-каналі.

За його інформацією, у Краматорському районі, у Миколаївці пошкоджено 11 багатоповерхівок, адмінбудівлю, лінії електропередач, тепло- і водопостачання. У Слов’янську пошкоджено 25 приватних будинків і п’ять торгових павільйонів. В Андріївці пошкоджено три будинки і дві господарчі споруди. У Дружківці пошкоджено п’ятиповерхову, приватний будинок і два автомобілі.

З лінії фронту евакуйовано 120 людей, у тому числі 21 дитину.