Інтерфакс-Україна
Події
14:41 19.01.2026

Сибіга доручив закордонним дипустановам України ініціювати термінові збори коштів, подібні до польської акції

2 хв читати
Сибіга доручив закордонним дипустановам України ініціювати термінові збори коштів, подібні до польської акції
Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив усім українським закордонним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів подібні до того, який провели поляки.

"Тепло для України від світу — звертаємося до всіх наших громад, партнерів, друзів і благодійників у світі з закликом підтримати український народ у час екстремальних зимових морозів і брутального російського терору. Сьогодні доручив усім нашим закордонним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів подібні до того, який провели цими днями наші друзі-поляки", - написав він у Facebook.

Міністр нагадав, що поляки зібрали вже понад сорок мільйонів гривень в ході акції "Тепло для Києва". Він подякував кожному з майже 24-х тисяч благодійників.

"Нині масштабуємо польську акцію на інші країни світу. Закликаю всіх небайдужих людей у світі, всіх наших друзів, усі наші громади, громадянське суспільство, парламенти, політиків регіонального, місцевого рівня, лідерів думок, медіа, інші спільноти — відгукнутися на цей заклик", - закликав глава МЗС.

Він наголосив , що ця допомога зараз вкрай потрібна, і вона піде на закупівлю обладнання, електрики, живлення та всіх типів енергії безпосередньо для українців, для громад, які цього потребують.

"Це не просто про донати — це про відчуття, що ми не самі. Це про віру, що Росії не вдатися нас зламати своїм зимовим терором. Що відповіддю на їхню жорстокість буде лише ще більша сила та єдність світу в підтримці України. Як на макрорівні, так і на рівні людей. Дякую всім благодійникам у світі, які виявляють солідарність з українським народом", - наголосив Сибіга.

Теги: #дипустанови #збори_коштів #тепло_для_києва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 20.08.2025
Українці отримали онлайн-доступ до нотаріальних послуг в усіх дипустановах України у світі

Українці отримали онлайн-доступ до нотаріальних послуг в усіх дипустановах України у світі

16:18 17.07.2025
Сибіга: До кінця року буде відкрито нові посольства та понад 10 консульських установ

Сибіга: До кінця року буде відкрито нові посольства та понад 10 консульських установ

12:43 01.04.2025
Україна останнім часом відкрила 8 нових дипустанов в Африці

Україна останнім часом відкрила 8 нових дипустанов в Африці

14:16 11.10.2022
Окупанти під час обстрілів 10 жовтня пошкодили дипустанови іноземних держав у Києві – МЗС

Окупанти під час обстрілів 10 жовтня пошкодили дипустанови іноземних держав у Києві – МЗС

13:44 12.01.2022
Україна хоче домовитися з Фінляндією про оплачувану діяльність членів сімей співробітників дипустанов

Україна хоче домовитися з Фінляндією про оплачувану діяльність членів сімей співробітників дипустанов

08:08 23.07.2020
Трамп не виключив, що закриє ще китайські дипустанови

Трамп не виключив, що закриє ще китайські дипустанови

12:50 07.07.2020
Абсолютна більшість посольств і консульств України за кордоном відновила роботу

Абсолютна більшість посольств і консульств України за кордоном відновила роботу

11:49 12.06.2020
Біля диппредставництв РФ у різних містах України розмістили білборди із гербом контррозвідки СБУ та патріотичний мурал

Біля диппредставництв РФ у різних містах України розмістили білборди із гербом контррозвідки СБУ та патріотичний мурал

15:51 31.01.2019
Понад 29,1 тис. громадян України перебувають на консульському обліку в дипустановах України в Росії - МЗС

Понад 29,1 тис. громадян України перебувають на консульському обліку в дипустановах України в Росії - МЗС

18:12 30.03.2015
Уряд України дозволив консульствам сплачувати за мобільний зв'язок і використовувати більш ніж один автомобіль

Уряд України дозволив консульствам сплачувати за мобільний зв'язок і використовувати більш ніж один автомобіль

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

ОСТАННЄ

Корнієнко перебуватиме у Давосі для участі у заходах Українського дому

ВАКС зменшив заставу голові АМКУ Кириленку з 25 до 20 млн грн - TI

"Епіцентр" відновив роботу безкоштовного коворкінгу "Незламний хаб" на Почайній в Києві

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

ТОК Gulliver готують по повноцінного відкриття 1 лютого

Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

Віткофф і Кушнер 20 січня в Давосі обговорять мирний план щодо України з представником Путіна - ЗМІ

СБУ викрила ще 8 ворожих агітаторів, серед них - посадовиця суду та рецидивіст, який 4 роки ховався у підвалі

"УЗ" слід реформувати з вирішенням проблеми збиткових пасажироперевезень та відкриттям залізничного ринку для конкуренції – глава "Укрметалургпрому"

Суд залишив без руху позовну заяву дружина Чернишова про поділ майна подружжя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА