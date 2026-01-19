Сибіга доручив закордонним дипустановам України ініціювати термінові збори коштів, подібні до польської акції

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив усім українським закордонним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів подібні до того, який провели поляки.

"Тепло для України від світу — звертаємося до всіх наших громад, партнерів, друзів і благодійників у світі з закликом підтримати український народ у час екстремальних зимових морозів і брутального російського терору. Сьогодні доручив усім нашим закордонним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів подібні до того, який провели цими днями наші друзі-поляки", - написав він у Facebook.

Міністр нагадав, що поляки зібрали вже понад сорок мільйонів гривень в ході акції "Тепло для Києва". Він подякував кожному з майже 24-х тисяч благодійників.

"Нині масштабуємо польську акцію на інші країни світу. Закликаю всіх небайдужих людей у світі, всіх наших друзів, усі наші громади, громадянське суспільство, парламенти, політиків регіонального, місцевого рівня, лідерів думок, медіа, інші спільноти — відгукнутися на цей заклик", - закликав глава МЗС.

Він наголосив , що ця допомога зараз вкрай потрібна, і вона піде на закупівлю обладнання, електрики, живлення та всіх типів енергії безпосередньо для українців, для громад, які цього потребують.

"Це не просто про донати — це про відчуття, що ми не самі. Це про віру, що Росії не вдатися нас зламати своїм зимовим терором. Що відповіддю на їхню жорстокість буде лише ще більша сила та єдність світу в підтримці України. Як на макрорівні, так і на рівні людей. Дякую всім благодійникам у світі, які виявляють солідарність з українським народом", - наголосив Сибіга.