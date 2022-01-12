Події

13:44 12.01.2022

Україна хоче домовитися з Фінляндією про оплачувану діяльність членів сімей співробітників дипустанов

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Україна хоче домовитися з Фінляндією про оплачувану діяльність членів сімей співробітників дипустанов

Україна має намір домовитися з Фінляндією про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей працівників дипломатичних установ.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу.

Кабмін, зокрема, схвалив проект угоди з урядом Фінляндської Республіки про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників їхніх дипломатичних місій, консульських установ чи представництв при міжнародних урядових організаціях.

Теги: #фінляндія #україна #дипустанови
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