Шмигаль: Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями

В Україні продовжують роботи з відновлення тепла та електропостачання в столиці, а також створюються додаткові умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями, повідомив перший віцепремʼєр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Продовжується створення умов для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями: "Сьогодні маємо урядове рішення, яке дозволить одній з державних компаній закуповувати додатковий обсяг імпортної електроенергії. Це вивільнить частину внутрішньої генерації для людей".

Цього місяця зафіксовано рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії з початку року — 41,987 ГВт*год.

"Це допомогло нам на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням послуг, а роботи з розгортання когенераційних установок тривають за планом. "Наразі визначаємо додаткові локації для встановлення обладнання, завершили перевірку газових потужностей у ключових вузлах", – зазначив Шмигаль у Телеграм-каналі.

Окремо Шмигаль наголосив на питанні оплати послуг: "Люди, які були без опалення, не повинні отримувати рахунки за послуги, яких фактично не отримали. Це чітке доручення Президента України, є відповідне рішення Уряду. Місцева влада та комунальні підприємства мають врегулювати питання таких нарахувань".

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12226