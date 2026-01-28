Інтерфакс-Україна
Події
20:05 28.01.2026

У Києві без тепла лишаються 639 багатоповерхівок – Кличко

Фото: ДСНС Києва

У Києві станом на вечір середи, 28 січня, лишаються без тепла більше 600 будинків, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"На сьогоднішній вечір без теплопостачання 639 багатоповерхівок столиці", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій в будинки, які залишилися без тепла внаслідок масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва.

 

