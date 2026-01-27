Інтерфакс-Україна
18:59 27.01.2026

Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

Оболонська окружна прокуратура міста Києва вимагає в судовому порядку скасувати результати аукціонів з продажу водопровідних та каналізаційних мережі в Оболонському районі Києва та повернути об'єкти інфраструктури у комунальну власність територіальної громади столиці, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням, протягом 2002-2009 років забудовник на замовлення Оболонської РДА у Києві звів понад 30 житлових будинків з об'єктами соціальної сфери на просп. В.Івасюка (колишня назва – просп. Героїв Сталінграду), однак побудовані об’єкти інженерної мережі, які забезпечують функціонування цього мікрорайону, зокрема водопровідні та каналізаційні мережі, всупереч умовам інвестиційного договору та вимогам законодавства до комунальної власності не передав.

Крім того, зазначені об’єкти були продані приватному підприємству у лютому 2023 року.

Прокуратура наголошує, що об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст (водогін та каналізація) не можуть бути предметом приватної власності, оскільки вони є критичною інфраструктурою, збудовані для обслуговування житлового масиву та мають забезпечувати його життєдіяльність.

"Повернення мереж у власність міста дозволить гарантувати стабільне надання комунальних послуг мешканцям Оболоні та проводити нагляд за їхнім технічним станом", – йдеться у повідомленні.

Як повідомила пресслужба прокуратури, Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі, розгляд позову триває. Окрім того, триває досудове розслідування за ч.1 ст.365-2 КК України за фактами незаконного продажу зазначених водопровідних та каналізаційних мереж.

Теги: #київ #прокуратура #аукціони

