Зеленський обговорив зі Стармером енергетичну підтримку та продовження дипломатичної роботи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої обговорили дипломатичну роботу, зокрема, українсько-американсько-російські перемовини в Абу-Дабі.

Як повідомляється на сайті голови держави у вівторок, Зеленський наголосив, що зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах були конструктивними, і вже цього тижня буде продовження діалогу. За словами президента, Україна хоче закінчити цю війну якомога скоріше, готова працювати 24/7 для досягнення достойного миру, і така ж готовність має бути з боку РФ.

"Не атаки по українській енергетиці й намагання залишити людей без світла й тепла, а реальні кроки до припинення кровопролиття", – акцентував глава держави.

Він подякував Стармеру за пакети енергетичної підтримки: "цінуємо вже ухвалені рішення та сподіваємося, що наші обговорення щодо зміцнення ППО теж принесуть результат".

Як зазначається в повідомленні, лідери мають спільну позицію щодо важливості посилення тиск на РФ та об’єднання всіх міжнародних зусиль для завершення війни, де свою вагому роль може відіграти, зокрема, і КНР.