Велика Британія створює "британське ФБР" для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю

Уряд Великої Британії оголосив про створення нової Національної поліції, яку охрестили "британським ФБР", для модернізації системи правоохоронних органів та боротьби з тероризмом, шахрайством, організованою злочинністю та іншими складними кримінальними справами, повідомляє Reuters.

Нова структура об’єднає роботу Національної кримінальної агенції, яка розслідує серйозну організовану злочинність, зокрема контрабанду наркотиків та торгівлю людьми, із іншими функціями на національному рівні, включно з боротьбою з тероризмом та дорожньою поліцією.

"Після призначення керівник нової структури — Національний комісар з кримінальних справ - стане найвищим посадовцем правоохоронних органів країни. Наразі найвищий чинний поліцейський Великої Британії очолює Лондонську столичну поліцію", - йдеться в повідомленні.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд заявила, що реформа є частиною масштабного переформатування поліції, яке уряд планує оголосити в понеділок, і яке стане найбільшим із часів заснування першої професійної поліції Робертом Пілом у 1829 році.

"Нинішня модель поліції була створена для іншого століття. Ми створимо нову Національну поліцію - охрестимо її "британським ФБР" - використовуючи найкращі кадри та сучасні технології для виявлення та затримання небезпечних злочинців", - сказала Махмуд, порівнюючи нову структуру з Федеральним бюро розслідувань США.