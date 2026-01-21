Інтерфакс-Україна
Події
23:34 21.01.2026

Гілі: Ми не повинні забувати, хто супротивник, а хто союзник. Наша місія - підтримувати Україну

1 хв читати

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час спільної пресконференції з міністром оборони Данії наголосив, що у нинішній невизначеності важливо не забувати, хто супротивник, а хто союзник, та підтвердив підтримку України у протистоянні російській агресії, зокрема у сфері протиповітряної оборони та безпеки.

"І в цій нинішній невизначеності ми ніколи не повинні забувати, хто наші супротивники, а хто наші союзники. Це російські атаки, що ескалюють в Україні. Це російська активність розширюється на північній частині країни з новими базами. І саме російська безрозсудність випробовує реакцію та рішучість НАТО", - зазначив Гілі.

За його словами, під час зустрічі обговорювали шляхи протидії агресії Росії, прискорення підтримки протиповітряної оборони України, зміцнення військових планів для врегулювання після мирної угоди та боротьбу з російським тіньовим флотом.

"Безпечна Європа вимагає сильної України, і я пишаюся тим, що наші дві країни (Британія та Данія - ІФ-У) є одними з головних прихильників України та надають військову допомогу. І разом ми чітко розуміємо нашу місію - підтримувати Україну в цій боротьбі", - додав міністр.

Джерело: https://www.youtube.com/live/nzm3rc1og3Q?si=Cynz0mWhuwdpBW5F

Теги: #данія #підтримка #думка #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 21.01.2026
Голова МЗС Данії Расмуссен: Відмова Трампа від застосування військової сили в Гренландії позитивна, але проблема не зникла

Голова МЗС Данії Расмуссен: Відмова Трампа від застосування військової сили в Гренландії позитивна, але проблема не зникла

17:43 21.01.2026
Пакет підтримки на EUR90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України, оціненого МВФ – Домбровскіс

Пакет підтримки на EUR90 млрд покриє дві третини фінансового розриву України, оціненого МВФ – Домбровскіс

15:09 21.01.2026
Данія виділяє додаткові 20 млн євро на енергопостачання України

Данія виділяє додаткові 20 млн євро на енергопостачання України

20:20 19.01.2026
Федоров у розмові з Гілі відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus

Федоров у розмові з Гілі відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus

13:42 19.01.2026
Сенс Банк запустив цілодобову лінію підтримки для військових і ветеранів

Сенс Банк запустив цілодобову лінію підтримки для військових і ветеранів

08:06 19.01.2026
Санчес: Вторгнення США до Гренландії зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі

Санчес: Вторгнення США до Гренландії зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі

01:31 18.01.2026
Застосування тарифів до союзників за забезпечення колективної безпеки є абсолютно неправильним – Стармер

Застосування тарифів до союзників за забезпечення колективної безпеки є абсолютно неправильним – Стармер

14:15 17.01.2026
Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

08:09 17.01.2026
Король Великої Британії звернувся до України з нагоди річниці сторічного партнерства

Король Великої Британії звернувся до України з нагоди річниці сторічного партнерства

22:51 16.01.2026
Віцепрем’єр Британії у Києві запевнив у міцній підтримці України та нагадав, що Путін - агент КДБ, який діє шляхом обману

Віцепрем’єр Британії у Києві запевнив у міцній підтримці України та нагадав, що Путін - агент КДБ, який діє шляхом обману

ВАЖЛИВЕ

ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Зеленський зараз у Києві - радник

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

ОСТАННЄ

Українська делегація обговорила з однією з найбільших американських інвестиційних компаній BlackRock відновлення України

Голова НАЛУ Шевчук увійшов до складу конкурсної комісії для обрання заступника керівника САП, закликає припинити маніпуляції щодо його обрання

Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки, поранена одна людина

Трамп відмовився від запровадження тарифів проти європейських партнерів у зв’язку з переговорами щодо Гренландії та Арктики

Українська енергосистема отримає додаткову допомогу від іноземних партнерів, приватних донорів та МЗС України

У Києві вночі розпочинають відновлення теплопостачання для 3260 будинків - мер

В Ірані повідомили про понад 3 тис. жертв заворушень

Келлог може відвідати Україну найближчими тижнями

З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА