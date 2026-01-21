Гілі: Ми не повинні забувати, хто супротивник, а хто союзник. Наша місія - підтримувати Україну

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час спільної пресконференції з міністром оборони Данії наголосив, що у нинішній невизначеності важливо не забувати, хто супротивник, а хто союзник, та підтвердив підтримку України у протистоянні російській агресії, зокрема у сфері протиповітряної оборони та безпеки.

"І в цій нинішній невизначеності ми ніколи не повинні забувати, хто наші супротивники, а хто наші союзники. Це російські атаки, що ескалюють в Україні. Це російська активність розширюється на північній частині країни з новими базами. І саме російська безрозсудність випробовує реакцію та рішучість НАТО", - зазначив Гілі.

За його словами, під час зустрічі обговорювали шляхи протидії агресії Росії, прискорення підтримки протиповітряної оборони України, зміцнення військових планів для врегулювання після мирної угоди та боротьбу з російським тіньовим флотом.

"Безпечна Європа вимагає сильної України, і я пишаюся тим, що наші дві країни (Британія та Данія - ІФ-У) є одними з головних прихильників України та надають військову допомогу. І разом ми чітко розуміємо нашу місію - підтримувати Україну в цій боротьбі", - додав міністр.

Джерело: https://www.youtube.com/live/nzm3rc1og3Q?si=Cynz0mWhuwdpBW5F