15:09 21.01.2026

Данія виділяє додаткові 20 млн євро на енергопостачання України

Данія надає додаткову підтримку енергетичному сектору України в обсязі 150 млн данських крон із коштів допомоги розвитку, щоб допомогти українцям пережити зиму, повідомили у посольстві Данії в Україні.

"Росія посилює удари по інфраструктурі України; відповідно, підтримка з боку Данії також зростає", - йдеться у повідомленні.

Підтримка Данії включає: 80 млн данських крон — до Фонду підтримки енергетики України, який координує закупівлю енергетичного обладнання для України.

30 млн данських крон — через UNOPS Ukraine and East Europe на обладнання для захисту енергетичних об’єктів.

40 млн данських крон — через партнерів, які, за оцінками, здатні якомога швидше надати екстрену допомогу Україні.

Крім того, до України було передано вживане обладнання з електростанції Аснес у Калундборзі.

"Таке обладнання має велику цінність для України, оскільки компоненти старих типів подекуди постачаються дуже довго, а подекуди більше не виробляються взагалі", - додали у диппредставництві.

