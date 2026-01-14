Інтерфакс-Україна
15:10 14.01.2026

Україна та Кіпр посилюють співпрацю у сфері культури

Фото: Мінкультури

Віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури України Тетяна Бережна провела онлайн-зустріч із міністеркою культури Республіки Кіпр Васіліки Кассіаніду, присвячену двосторонній культурній співпраці та захисту української культурної спадщини, що триває в умовах війни, повідомляється на сайті Міністерства культури України.

Зустріч відбулася на тлі головування Кіпру в Раді Європейського Союзу, яке триватиме до червня 2026 року. Сторони обговорили питання збереження та відновлення культурної спадщини України, обмін експертизою й розвиток двосторонньої співпраці у сфері культури. 

Бережна подякувала кіпрській стороні за послідовну підтримку і наголосила на важливості культурного виміру співпраці в межах головування Кіпру в Раді ЄС. У ході розмови також було порушено проведення неформальної зустрічі міністрів культури країн-членів ЄС, запланованої на березень 2026 року на Кіпрі, де ключовими темами визначено культурні права та протидію незаконному обігу культурних цінностей. 

Бережна поінформувала кіпрську делегацію про створення Українського фонду культурної спадщини — міжнародної багатодонорської платформи для мобілізації ресурсів на захист і відновлення культурної спадщини України. Також вона запросила кіпрських колег узяти участь у другій міжнародній конференції "Співпраця заради стійкості", де обговорюватимуть розвиток фонду та ініціатив щодо підтримки культурної спадщини. 

Кіпрська сторона висловила зацікавленість у співпраці з українськими митцями та кінематографістами, зокрема щодо участі у міжнародних культурних подіях, і домовилася про налагодження прямих контактів між відповідними культурними інституціями обох країн.

