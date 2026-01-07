14:36 07.01.2026
Зеленський поінформував архієпископа Кіпру про зусилля для досягнення миру
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Кіпру зустрівся з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру Георгієм.
"Поінформував про наші зусилля для досягнення миру. І також для України, для наших людей зараз, під час війни, важлива гуманітарна підтримка – медична, продовольча допомога та ресурси для відновлення релігійних об’єктів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.
Президент додав, що він закликав архієпископа Кіпру підтримати Україну у цих напрямах і подякував за кожен прояв підтримки українців.