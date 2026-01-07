Зеленський поінформував архієпископа Кіпру про зусилля для досягнення миру

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Кіпру зустрівся з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру Георгієм.

"Поінформував про наші зусилля для досягнення миру. І також для України, для наших людей зараз, під час війни, важлива гуманітарна підтримка – медична, продовольча допомога та ресурси для відновлення релігійних об’єктів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент додав, що він закликав архієпископа Кіпру підтримати Україну у цих напрямах і подякував за кожен прояв підтримки українців.