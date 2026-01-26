Інтерфакс-Україна
Події
15:32 26.01.2026

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

1 хв читати
Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українська делегація доповіла після перемовин в ОАЕ, на цьому тижні готуються нові тристоронні зустрічі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ провели тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) у п'ятницю та суботу.

Учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, повідомляв раніше, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії. Зі сторони США у консультаціях, крім Віткоффа та Кушнера, брали участь Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Теги: #нарада #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 26.01.2026
Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

19:49 25.01.2026
Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

18:12 25.01.2026
Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

17:58 25.01.2026
Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

14:50 25.01.2026
Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

14:47 25.01.2026
Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

14:32 25.01.2026
Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

12:02 25.01.2026
Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

09:56 25.01.2026
Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса

Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса

13:31 24.01.2026
Зеленський привітав розвідників із Днем зовнішньої розвідки України

Зеленський привітав розвідників із Днем зовнішньої розвідки України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

ОСТАННЄ

Тепловики ініціюють заборону на блокування рахунків підприємств ТКЕ для запобігання галузевого колапсу

Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

Фонд "Повернись живим" у 2026р планує перевершити рекордні збори 2025р у 31 млрд грн – директор

Темпи просування окупантів різко скоротилися, ворог на минулому тижні захопив менше 27 кв км – DeepState

Раді пропонують звернутися до президента щодо присвоєння звання Герой України члену правління "Укренерго" Брехту (посмертно)

Конкурсні комісії визначають чи працюватимуть в Україні відповідальні інституції – думка

Україна поскаржилася партнерам на мінімум 10 поштових сервісів РФ, які допомагають обходити санкції

До складу конкурсних комісій з відбору на керівні посади мають входити професіонали з релевантними компетенціями – думка

Держетнополітики про пошкодження Лаври: Це удар по пам’яті, по вірі, по культурі, яка формувала нас століттями

Прокуратура: на Київщині повідомлено підозру фігурантам схеми постачання критичного обладнання для промисловості РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА