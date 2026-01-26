До складу конкурсних комісій з відбору на керівні посади мають входити професіонали з релевантними компетенціями – думка

До складу конкурсних комісій по відбору на керівні та адміністративні посади мають входити професіонали з релевантними компетенціями, вважає адвокат та член конкурсної комісії з відбору керівництва САП Олексій Шевчук.

"Конкурсні комісії — не про гасла. Там потрібні компетенції: право, управління, комплаєнс, доброчесність, процедура, вміння працювати з доказами, вміння ставити правильні питання й фіксувати позиції", - сказав він в інтерв’ю "Судово-юридичній газеті".

Шевчук зазначив, що типовою є ситуація, коли "частина публічних активістів не має профільної освіти, релевантного досвіду, управлінських навичок і, відверто кажучи, часто — підтвердженої історії професійної роботи".

"Це не образа і не ярлик. Це практичний критерій. Проблема в тому, що ми майже не бачимо там так званих "лідерів громадської думки", які роками закликають "змінювати систему". Коли доходить до відповідального рівня — подати документи, пройти співбесіди, взяти на себе юридичні ризики й дисципліну роботи — багатьох просто немає", - підкреслив він.

Шевчук зазначив, що беручи участь в комісії щодо адміністративних посад у САП він "фактично представляє адвокатуру як частину системи правосуддя".

"Адвокатура — не сторонній спостерігач, а інституція, яка щоденно працює в процесах і бачить, як дотримуються (або порушуються) права сторони захисту. Конкурс на адміністративні посади в САП — складний, чутливий і з високими ставками, бо йдеться про керівні функції і стандарти роботи органу", - сказав він.