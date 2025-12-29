Мелоні: Саме від Росії залежить готовність до припинення бойових дій

Фото: https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що саме від Росії залежить прояв відповідальності та відкритості до переговорів щодо припинення бойових дій, йдеться за підсумками відеоконференції, яку вона ввечері разом з іншими європейськими лідерами провела з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова відбулася після зустрічі Зеленського і Трампа у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).

Під час телефонної розмови сторони обговорили стан мирного процесу для України та подальші кроки для досягнення справедливого і міцного миру. "дзвінок дозволив підвести підсумки ситуації в мирному процесі для України та наступних кроків до досягнення справедливого та міцного миру", - йдеться на офіційному вебпорталі уряду Італії.

Президенти Трамп і Зеленський поінформували про результати поточних переговорів, зокрема з питань гарантій безпеки, наголосивши, що частина питань залишається відкритою. Мелоні підкреслила важливість згуртованості між партнерами та необхідність збереження максимальної узгодженості щодо питань, які стосуються життєво важливих інтересів України та її європейських партнерів.

"Саме від Росії залежить проявити почуття відповідальності та відкритість до переговорів, демонструючи реальну волю до припинення бойових дій", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше про склад учасників відеоконференції з європейськими лідерами повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, зазначивши, що до розмови долучилися президенти Франції Емманюель Макрон, Польщі Кароль Навроцький, премʼєр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Норвегій Йонас Гар Стере, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.