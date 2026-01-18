Петиція щодо впровадження сучасної системи контейнерів для сортування сміття у Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити сучасну систему контейнерів для сортування сміття у житлових кварталах столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 19 листопада 2025 року і станом на 18 січня петиція набрала 1,6 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Ми, мешканці столиці, звертаємося з ініціативою впровадження масштабної програми встановлення сучасних сміттєвих контейнерів із сортуванням у житлових кварталах Києва. Ця ініціатива покликана вирішити низку критичних екологічних, санітарних та логістичних проблем, пов’язаних із поводженням з побутовими відходами", - йшлося у петиції.

Зокрема, авторка петиції пропонувала системне розгортання сортувальних контейнерів: встановити окремі контейнери для різних видів відходів: пластику, скла, паперу, металу, органіки тощо; контейнери повинні бути сучасними, міцними, із кришками, з можливістю доступу для мешканців, але без доступу для тварин та вандалів.

Крім того, серед пропозицій були: інформаційна кампанія серед мешканців, оптимізація логістики вивезення сміття, підтримка переробних ліній, моніторинг та звітність.

Як повідомлялося, 15 травня 2023 року петиція на сайті Київської міськради із закликом встановити достатню кількість смітників (урн) у Києві набрала необхідну для розгляду кількість голосів.