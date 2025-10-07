"Епіцентр" запустив діджиталізований пункт сортування відходів у ТРЦ в Чабанах

Компанія "Епіцентр" запустила діджиталізований пункт сортування відходів на парковці торгово-розважального центру (ТРЦ) в Чабанах Київської області, повідомила пресслужба мережі.

"Запуск "Капсули сортування" біля ТРЦ "Епіцентр" в Чабанах – це наш внесок у розвиток екологічної інфраструктури для громади. Ми послідовно впроваджуємо принципи сталого розвитку – від сонячної електростанції до панно з Глобальними цілями ООН – і прагнемо зробити сталий спосіб життя доступним для кожного, – цитується у пресрелізі керівниця департаменту розвитку ТРЦ компанії "Епіцентр К" Катерина Весна.

В "Капсулі сортування", переобладнаній з вантажного морського контейнера, можна здати більше 20 видів пакування на перероблення, а неліквідні пластики й текстильні відходи – на безпечну утилізацію. Пункт працює в режимі самообслуговування. Доступ до капсули стає доступний після реєстрації у спільноті No Waste Club у відповідному мобільному застосунку.

Пункт сортування в Чабанах став першим у мережі таких сортувальних станцій, яку розвиває організація "Україна без сміття" в партнерстві з бізнесом.

"Ми не просто збираємо відходи на переробку – ми об’єднуємо людей, які формують нову культуру сортування сміття у суспільстві. "Капсула сортування" – це крок до зручної та доступної екологічної інфраструктури європейського зразка в українських містах", – пояснила засновниця проєкту "Україна без сміття" Євгенія Аратовська.

Зазначається, що проєкт реалізовано за фінансової підтримки Українського соціального венчурного фонду за програмою Collaborate for Impact, що фінансується Європейським Союзом і реалізується у партнерстві з Impact Europe в рамках Акселераційної програми Impact Business. Остання ініційована Impact Force та реалізується у партнерстві з SILab Ukraine та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту і національного проєкту "Дія.Бізнес".