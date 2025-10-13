Інтерфакс-Україна
Економіка
11:45 13.10.2025

Попит на товари автономного енергозабезпечення виріс вчетверо – Епіцентр

Після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень світла по Україні мережа торговельних центрів "Епіцентр" зафіксувала різке зростання попиту на товари для автономного енергозабезпеченн, повідомила пресслужба мережі.

Згідно з даними аналітичного напряму компанії, вже на наступний день після повітряних атак, що відбулися в ніч з 9 на 10 жовтня, продажі таких товарів зросли майже у чотири рази.

"Українці дуже швидко та прагматично реагують на відключення світла та загрози подальших атак на енергетичну інфраструктуру країни. Люди готуються до повторних відключень, купуючи зарядні пристрої, джерела світла та автономні системи живлення. Всі ці товари представлені у мережі "Епіцентр" у достатній кількості, тож ми здатні забезпечити зростаючий попит та всі потреби населення", - повідомили у пресслужбі мережі.

Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 раза), зарядні станції (майже у 7 разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 раза).

Суттєво зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі у мережі "Епіцентр" збільшилися майже втричі. Крім того, позитивна динаміка обсягів реалізації спостерігалася в категоріях свічок (+60%), батарейок (+39%) та акумуляторів (+20%).

Як повідомлялось, для підтримки українців в умовах енергетичної кризи мережа "Епіцентр" ще в 2022 році запустила проєкт "Заряджайзери", відкривши у торгових центрах компанії по всій країні станції підзарядки гаджетів.

"Епіцентр" вже багато років скорочує використання енергоресурсів, слідуючи стратегічному курсу на енергоефективність та екологічність. Ритейлер встановлює на дахах торговельних центрів сонячні панелі, використовує LED-лампи та впроваджує інші енергоефективні рішення.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на вересень 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #генератори #епіцентр

