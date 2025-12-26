Інтерфакс-Україна
Економіка
14:50 26.12.2025

Perfect Group у 2025р ввела в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла

Девелопер Perfect Group ввів в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла у 2025 році, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"У 2025 році ми активно працювали над низкою ЖК в рамках консолідованого портфеля: завершили ЖК "7 KVARTAL" будинок 7.2, ЖК "Лебединий Guest House" та ввели в експлуатацію черги в ЖК "Лікоград". Активно працюємо над проєктами, серед яких - апарт-готель "VELMY", ЖК "Stanford" та Клубний будинок "LA MANCHE", - розповів керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль.

Зокрема, за його даними, загальна площа введеного в експлуатацію будинку в "7 KVARTAL" - 21 тис. 605,0 кв. м, в ньому 288 квартир площею 16 тис. 18,4 кв. м. ЖК "Лікоград" загальна площа 31 тис. 691,9 кв., площа 384 квартир - 25 тис. 199,5 кв. м. ЖК "Лебединий Guest House" - загальна площа 8 тис. 264,5 кв. м,163 квартири в цілому на 7 тис. 889,4 кв. м.

"Особливість року – реалізація в умовах підвищених вимог до безпеки та автономності будинків, тож частину технічних рішень уточнювали вже в процесі будівництва", - підкреслив Коваль.

За його словами, серед практичних змін, що стали "новою нормою": посилення інженерних рішень для роботи будинку під час перебоїв з електроенергією (резервне живлення критичних систем, оптимізація ІТП/насосного обладнання), додаткові заходи пожежної безпеки та для організації евакуації, а також більш системний підхід до безбар’єрності в місцях загального користування (входи без порогів, зручні маршрути до ліфтів, ширини проходів, навігація).

"Частина рішень уточнювалася з огляду на доступність матеріалів/логістику та безпекову ситуацію, але загальна концепція якості проєктів була збережена", - каже він.

Наступного року в компанії очікують на обережне зростання активності ринку за умови відносно стабільної безпекової ситуації та збереження/розширення інструментів фінансування попиту.

"Наш фокус – проєкти з доведеною ліквідністю, поетапними чергами та зрозумілою економікою. Ми плануємо повністю закінчити ЖК "7 KVARTAL", довести до фінальної стадії ЖК "LA MANCHE", ввести перші черги ЖК "Standford". З нових проєктів - ЖК "New Tone", - повідомив Коваль.

Стосовно цін, вважає він, то на їх собівартість й надалі насамперед впливатиме зарплатний фактор. "Ми вже зіштовхнулися з катастрофічним дефіцитом робочої сили на ринку України. Активно пропрацьовуємо трудові контракти з іноземцями на підрядні роботи, включаючи пошук працівників в Індії та ряді інших країн", - повідомив Коваль.

Крім того, додав керівник проєктів, на собівартість тисне вартість енергоносіїв, логістика та імпортозалежні позиції. Окрема стаття – посилення вимог до інженерних систем і безпеки.

"Наш базовий сценарій – зростання собівартості в межах 15-20% р/р, але діапазон залежатиме від курсу, цін на матеріали та ситуації на ринку праці. Ми закладаємо запас міцності через довші контракти з підрядниками, оптимізацію проєктних рішень без втрати якості та планування закупівель критичних матеріалів наперед", - сказав Коваль.

Заснована 1991 року Perfect Group здала в експлуатацію 45 будинки з 2010 року, на етапі будівництва - 18 будинків.

Теги: #perfect_group #житло #експлуатація

