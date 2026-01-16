Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України попередньо оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за результатами 2025 року на рівні 2,2%, йдеться на сайті установи в п’ятницю.

У Мінекономіки зазначили, що українська економіка у 2025 році продовжувала працювати в умовах атак на енергетичну інфраструктуру, складної логістики та високих безпекових ризиків.

"У 2025 році серед ключових видів економічної діяльності зростання підтримали внутрішня торгівля, будівництво, завдяки проєктам відновлення, а також переробна промисловість, зокрема, виробництво оборонної продукції та металургія. Важливу роль відіграли держпрограми підтримки бізнесу та бюджетні інвестиції у відновлення критичної інфраструктури", – наводяться у публікації слова очільника міністерства Олексія Соболева.

Щодо підтримуючих чинників, в установі виділили реалізацію програм відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги, наприклад, програма "Доступні кредити 5-7-9%", завдяки якій підприємці отримали позики загальним обсягом 93,7 млрд грн.

Такому показнику зростання ВВП також прияло збільшення споживання домогосподарств в умовах підвищення заробітних плат, що триває. У повідомленні міністерство наводить розрахунки work.ua, згідно з якими середня номінальна зарплата за вакансіями станом на 6 січня 2026 року зросла на 30,8% (до 27,5 тис. грн) порівняно з 7 січня 2025 року , а середня зарплата за резюме – на 39,9% (до 30,2 тис. грн).

Крім того, у міністерстві вважають, що сприяли зростанню економіки й капітальні видатки бюджету на відновлення критичної інфраструктури, житлові програми ("єВідновлення", "єОселя") та закупівлю вітчизняної продукції сектору оборонно промислового комплексу (ОПК). За даними Держказначейства, станом на початок грудня-2025 капітальні видатки зведеного бюджету зросли на 17,3% порівняно з груднем 2024 року; за даними Укрфінжитла у 2025 році за програмою "єОселя" надано пільгові іпотечні кредити на суму понад 14,8 млрд грн.

В Мінекономіки підкреслили, що у 2025 році продовжилися структурні зміни у виробництві зі зростанням ролі видів діяльності з вищою доданою вартістю. За даними Державної служби статистики, за січень-листопад 2025 року у структурі реалізації промисловості частка машинобудування зросла до 9,1% (5,7% у 2021 році). Також спостерігалось зростання завантаженості виробничих потужностей у промисловості: згідно з даними Держстату, станом на початок жовтня 2025 року найвищий рівень завантаженості фіксувався у фармацевтичному виробництві, виробництві меблів, обробленні деревини, харчовій та текстильній промисловості.

Щодо факторів, які пригнічували зростання економіки, то до них міністерство віднесло масовані ракетні атаки рф по об’єктах електрогенерації та, вперше за роки повномасштабної війни, по інфраструктурі добування газу; нижчий урожай окремих культур через несприятливі погодні умови – зменшення на 26,9% врожай сої, на 15,8% соняшнику, на 7,6% – ріпаку, на майже 14% – цукрового буряку, проте урожай зернових зібрано більше на 3%.

Крім того, значно ускладнило ситуацію в економіці проблеми з логістикою, припинення транзиту природного газу трубопровідним транспортом, а також звуження попиту, зокрема з боку сільського господарства.