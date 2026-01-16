Інтерфакс-Україна
Економіка
13:23 16.01.2026

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

3 хв читати
Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України попередньо оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за результатами 2025 року на рівні 2,2%, йдеться на сайті установи в п’ятницю.

У Мінекономіки зазначили, що українська економіка у 2025 році продовжувала працювати в умовах атак на енергетичну інфраструктуру, складної логістики та високих безпекових ризиків.

"У 2025 році серед ключових видів економічної діяльності зростання підтримали внутрішня торгівля, будівництво, завдяки проєктам відновлення, а також переробна промисловість, зокрема, виробництво оборонної продукції та металургія. Важливу роль відіграли держпрограми підтримки бізнесу та бюджетні інвестиції у відновлення критичної інфраструктури", – наводяться у публікації слова очільника міністерства Олексія Соболева.

Щодо підтримуючих чинників, в установі виділили реалізацію програм відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги, наприклад, програма "Доступні кредити 5-7-9%", завдяки якій підприємці отримали позики загальним обсягом 93,7 млрд грн.

Такому показнику зростання ВВП також прияло збільшення споживання домогосподарств в умовах підвищення заробітних плат, що триває. У повідомленні міністерство наводить розрахунки work.ua, згідно з якими середня номінальна зарплата за вакансіями станом на 6 січня 2026 року зросла на 30,8% (до 27,5 тис. грн) порівняно з 7 січня 2025 року , а середня зарплата за резюме – на 39,9% (до 30,2 тис. грн).

Крім того, у міністерстві вважають, що сприяли зростанню економіки й капітальні видатки бюджету на відновлення критичної інфраструктури, житлові програми ("єВідновлення", "єОселя") та закупівлю вітчизняної продукції сектору оборонно промислового комплексу (ОПК). За даними Держказначейства, станом на початок грудня-2025 капітальні видатки зведеного бюджету зросли на 17,3% порівняно з груднем 2024 року; за даними Укрфінжитла у 2025 році за програмою "єОселя" надано пільгові іпотечні кредити на суму понад 14,8 млрд грн.

В Мінекономіки підкреслили, що у 2025 році продовжилися структурні зміни у виробництві зі зростанням ролі видів діяльності з вищою доданою вартістю. За даними Державної служби статистики, за січень-листопад 2025 року у структурі реалізації промисловості частка машинобудування зросла до 9,1% (5,7% у 2021 році). Також спостерігалось зростання завантаженості виробничих потужностей у промисловості: згідно з даними Держстату, станом на початок жовтня 2025 року найвищий рівень завантаженості фіксувався у фармацевтичному виробництві, виробництві меблів, обробленні деревини, харчовій та текстильній промисловості.

Щодо факторів, які пригнічували зростання економіки, то до них міністерство віднесло масовані ракетні атаки рф по об’єктах електрогенерації та, вперше за роки повномасштабної війни, по інфраструктурі добування газу; нижчий урожай окремих культур через несприятливі погодні умови – зменшення на 26,9% врожай сої, на 15,8% соняшнику, на 7,6% – ріпаку, на майже 14% – цукрового буряку, проте урожай зернових зібрано більше на 3%.

Крім того, значно ускладнило ситуацію в економіці проблеми з логістикою, припинення транзиту природного газу трубопровідним транспортом, а також звуження попиту, зокрема з боку сільського господарства.

Теги: #ввп #мінекономіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:39 13.01.2026
Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

13:31 13.01.2026
Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

Фіннадходження держави на 1-му етапі літієвої УРП "Добра" очікуються у 13% виробленої продукції – Мінекономіки

11:53 13.01.2026
ФАО та Норвегія виділяють $4 млн для підтримки 6 тис. сільських домогосподарств у 3 прифронтових областях

ФАО та Норвегія виділяють $4 млн для підтримки 6 тис. сільських домогосподарств у 3 прифронтових областях

17:42 05.01.2026
ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

16:58 05.01.2026
Кабмін пропонує ввести особливий режим для користування земель торфовищ та 10 місяців на їх цифрову інвентаризацію

Кабмін пропонує ввести особливий режим для користування земель торфовищ та 10 місяців на їх цифрову інвентаризацію

15:33 05.01.2026
Мінекономіки у 2026р продовжить ризик-орієнтований нагляд та поступово додаватиме нові послуги у "єДозвіл"

Мінекономіки у 2026р продовжить ризик-орієнтований нагляд та поступово додаватиме нові послуги у "єДозвіл"

13:59 02.01.2026
В Україні стає менше води, а її якість погіршується – очільник Мінекономіки

В Україні стає менше води, а її якість погіршується – очільник Мінекономіки

13:52 02.01.2026
Мінекономіки 2025р. виплатило агровиробникам 1,1 млрд грн компенсації на гектар

Мінекономіки 2025р. виплатило агровиробникам 1,1 млрд грн компенсації на гектар

13:34 02.01.2026
Понад 460 млн тонн відходів щороку утворюється в Україні – очільник Мінекономіки

Понад 460 млн тонн відходів щороку утворюється в Україні – очільник Мінекономіки

13:19 02.01.2026
Мінекономіки оновило критерії визначення критично важливих підприємств у сільському господарстві

Мінекономіки оновило критерії визначення критично важливих підприємств у сільському господарстві

ВАЖЛИВЕ

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,3927 грн/$1

ОСТАННЄ

Пальне за два тижні може здорожчати на 2 грн/л, однак його дефіциту не очікується, – директор А-95

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Уряд запустив вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації на онлайн-платформі "Пульс" – Свириденко

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

Мережа "Аврора" у 2025 р. збільшила виторг майже на 30%

Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

Виробництво цукру в 2025-2026 МР в Україні перевищить 1,7 млн тонн – експерт

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,3927 грн/$1

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА