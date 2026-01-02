Інтерфакс-Україна
Green Deal
13:59 02.01.2026

В Україні стає менше води, а її якість погіршується – очільник Мінекономіки

Україна сьогодні відчуває подвійний тиск: води стає менше, а її якість погіршується, - повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев.

"Від доступу до води залежить промисловість, агросектор і розвиток громад, тому ефективне управління її кількістю має бути одним із ключових інструментів державної політики. Бізнесу важливо розуміти, де є доступ до води, щоб планувати розміщення виробництв і знижувати ризики дефіциту", - зазначив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами очільника Мінекономіки, з поверхневих джерел забирається 4 074 млн кубометрів води - вдвічі менше, ніж у попередні періоди. Структура використання така: промисловість - 70,5%, житлово-комунальні потреби - 22,1%, зрошення - 4,2%, інші - 3,2%.  Соболев зазначив, що останніми роками споживання води промисловістю скоротилося у 1,9 раза, ЖКГ — у 1,5 раза, а зрошення впало понад у десять разів — як наслідок збройної агресії РФ проти України, зокрема знищення Каховської ГЕС, яка забезпечувала водопостачання та зрошення на півдні.

"Мета наших змін - побудувати систему, де кожен кубометр води обліковується, а рішення ухвалюються на основі реальних даних, а не припущень, як основа сучасної, прозорої та збалансованої водної політики", - заявив міністр.

Він зазначив, що наразі оновлено державний водний кадастр із обліку поверхневих вод. Також протягом минулого року проведено масштабну цифровізацію: оцифровано понад 80 тисяч водних об’єктів, серед яких 60 тисяч водойм і 19 тисяч річок.

Теги: #вода #мінекономіки #соболев

