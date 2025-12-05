Інтерфакс-Україна
Green Deal
17:26 05.12.2025

Завдяки підтримці Бельгії Київ отримав додаткові автономні котельні для критичної інфраструктури

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5810

Цього року  Київ збільшує кількість мобільних автономних котелень з 54 до 70 для безперебійного опалення освітніх та медичних закладів під час знеструмлень в результаті ворожих обстрілів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Завдяки допомозі партнерів столиця цього року збільшує кількість мобільних котелень з 54 до 70. Ці автономні котельні будуть задіяні у випадках знеструмлень  через масовані ворожі атаки по об’єктах критичної інфраструктури.  Комплект кожної котельні складається з 3-х одиниць: котельня на платформі та 2 ємності для палива на платформі по 6 м³. Потужність – 1800 кВт. Тобто, ці котельні в 3 рази потужніші ніж ті, що є у розпорядженні "Київтеплоенерго". І зможуть забезпечити теплом більші об’єкти", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що автономні котельні Київ отримав завдяки бельгійському агентству з міжнародного співробітництва Enabel та за підтримки уряду Королівства Бельгії.

"Разом з послом Бельгії в Україні Люком Якобсом та директором Enabel в Україні Дірком Депре тестово підключили до системи опалення одного з медзакладів столиці резервну автономну котельню. Її Київ отримав завдяки співпраці з бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel, яке профінансувало виробництво 16 комплектів таких котелень. Та за підтримки уряду Королівства Бельгії", - зазначив Віталій Кличко.

Крім того, мер Києва повідомив, що за допомоги агентства Enabel для забезпечення безперебійного енергоживлення шкіл вже встановили 36 генераторів загальною потужністю 4 тисячі кВт.

 

 

