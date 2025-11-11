Інтерфакс-Україна
Події
08:59 11.11.2025

Котельні у Лозовій Харківської області знеструмлено через пошкодження ворожими обстрілами критичної інфраструктури

Критичну інфраструктуру внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено у Лозовій (Харківська обл), повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Застосовано аварійні відключення. Знеструмлено котельні, припинено теплопостачання. Об'єкти водного господарства – менш потужні, тому є можливість підтримувати водопостачання та водовідведення альтернативними джерелами живлення", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

 

