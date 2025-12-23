Повітряні сили: Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації

Силами оборони України у ніч проти вівторка знешкодженні 621 із 673 ворожих засобів повітряного нападу, зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"У ніч на 23 грудня (з 18:00 22 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів… Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються)", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, армією РФ для масованої повітряної атаки було задіяні 635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Крим (близько 400 із них – "Шахеди"), протиповітряною обороною збито/подавлено 587 ворожих БпЛА.

Також ворог залучив до атаки 35 крилатих ракети Х-101, Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська область, РФ), ППО знешкодила 34 з них.

Крім того, всі аеробалістичні ракети не досягли цілей.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

При цьому повідомляється, що станом на 11:30 атака тривала, в повітряному просторі лишалося декілька ворожих БпЛА.

Таким чином, ефективність роботи ППО по БпЛА склала – 92,44%, по крилатих ракетах – 97,14%, загальна – 92,97%.

Нагадаємо, попередній масований повітряний напад стався 6 грудня, коли ППО Сил оборони знешкодила 615 з 704 ракет і дронів, влучання біли зафіксовані на 29 локаціях. Всього в ніч на 6 грудня противник атакував 51 ракетою, з яких 17 балістичні Х-47М2 "Кинджал" та "Іскандер-М/KN-23", а також 653 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Таким чином, загальна ефективність роботи ППО тоді перевищила 87%.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.