Інтерфакс-Україна
Події
11:47 23.12.2025

Повітряні сили: Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації

2 хв читати
Повітряні сили: Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації

Силами оборони України у ніч проти вівторка знешкодженні 621 із 673 ворожих засобів повітряного нападу, зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"У ніч на 23 грудня (з 18:00 22 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів… Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються)", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, армією РФ для масованої повітряної атаки було задіяні 635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Крим (близько 400 із них – "Шахеди"), протиповітряною обороною збито/подавлено 587 ворожих БпЛА.

Також ворог залучив до атаки 35 крилатих ракети Х-101, Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська область, РФ), ППО знешкодила 34 з них.

Крім того, всі аеробалістичні ракети не досягли цілей.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

При цьому повідомляється, що станом на 11:30 атака тривала, в повітряному просторі лишалося декілька ворожих БпЛА.

Таким чином, ефективність роботи ППО по БпЛА склала – 92,44%, по крилатих ракетах – 97,14%, загальна – 92,97%.

Нагадаємо, попередній масований повітряний напад стався 6 грудня, коли ППО Сил оборони знешкодила 615 з 704 ракет і дронів, влучання біли зафіксовані на 29 локаціях. Всього в ніч на 6 грудня противник атакував 51 ракетою, з яких 17 балістичні Х-47М2 "Кинджал" та "Іскандер-М/KN-23", а також 653 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Таким чином, загальна ефективність роботи ППО тоді перевищила 87%.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.

 

Теги: #війна #атака_рф #пс_зсу #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 23.12.2025
Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

13:01 23.12.2025
Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році

Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році

12:53 23.12.2025
Кремль у війні проти України використовує в основному етнічні меншини з бідних регіонів і готовий миритися з високими втратами – британська розвідка

Кремль у війні проти України використовує в основному етнічні меншини з бідних регіонів і готовий миритися з високими втратами – британська розвідка

12:11 23.12.2025
"Запоріжсталь" аварійно зупинила виробництво через блекаут унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергоінфраструктури України

"Запоріжсталь" аварійно зупинила виробництво через блекаут унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергоінфраструктури України

11:54 23.12.2025
В Одеському порту внаслідок нічного обстрілу пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану з українською соєю

В Одеському порту внаслідок нічного обстрілу пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану з українською соєю

11:09 23.12.2025
РФ атакувала ТЕС "ДТЕК", внаслідок чого вони зазнали пошкоджень

РФ атакувала ТЕС "ДТЕК", внаслідок чого вони зазнали пошкоджень

11:06 23.12.2025
Людина загинула від атаки російського дрона у Херсоні – прокуратура

Людина загинула від атаки російського дрона у Херсоні – прокуратура

10:53 23.12.2025
АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

10:32 23.12.2025
Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

10:27 23.12.2025
Росіяни атакували Україну більш ніж 650 дронами і понад трьома десятками ракет – Зеленський

Росіяни атакували Україну більш ніж 650 дронами і понад трьома десятками ракет – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

В Одеському порту внаслідок нічного обстрілу пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану з українською соєю

Росіяни атакували Україну більш ніж 650 дронами і понад трьома десятками ракет – Зеленський

Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

Внаслідок російської нічної атаки на Житомирщині загинула дитина - ОВА

Через ракетно-дронову атаку запроваджені аварійні відключення е\е в кількох регіонах України - Укренерго

ОСТАННЄ

Посадовець міськради Дніпра та ще три особи підозрюються в мільйонних збитках бюджету на відновленні житла після обстрілів

В Україні очікується снігова та морозна погода

Кількість людей з інвалідністю в Україні відповідає європейським показникам, але йде тренд на збільшення - директор Фонду соцзахисту Музиченко

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Музею історії України передали унікальний меч часів Київської Русі, який випадково знайшли під Радомишлем

Найпопулярнішим серед українців напрямком на зимові свята є Буковель, а за кордоном – Єгипет – Join UP!

Міносвіти розповіло про 4 розроблені моделі оплати праці вчителів для подальшого обговорення

УЧХ надавав допомогу постраждалим на Житомирщині після російської атаки БпЛА

В Україні запускають міжнародний проєкт зі збереження біорізноманіття Карпат

Україна перейде на 2-річний циклу створення підручників і впроваджуватиме їх доставку від видавництв до шкіл - Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА