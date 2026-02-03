Росіяни атакували житлову та енергетичну інфраструктуру, у Києві 1100 будинків лишились без опалення – Кулеба

Російські окупанти вночі у вівторок, 3 лютого, атакували дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та області, Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини, Сумщини, Вінниччини та інших регіонів, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Київ. Унаслідок ударів понад 1 100 будинків залишилися без опалення, найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах. Вже тривають відновлювальні роботи, 1 122 працівників проводять ремонти, з них - 554 з інших областей та бригад Укрзалізниці. Будемо ще збільшувати кількість ремонтників", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він додав, що водопостачанням та водовідведенням жителі столиці забезпечені.

У Харкові через атаку армії рф теплопостачання тимчасово призупинене для 110 000 абонентів. Крім того, без тепла залишилися понад 15 000 абонентів в Лозівському районі.

У частині населених пунктів області обʼєкти критичної інфраструктури підключені до резервних джерел живлення.

Відновлювальні роботи продовжуються.