Інтерфакс-Україна
Події
18:56 02.02.2026

Одна людина загинула, ще двоє – поранені через російськи обстріли Дніпропетровщини – ОВА

1 хв читати

Один чоловік загинув у Синельниківському районі, ще двоє людей зазнали поранень у Нікопольському районі через обстріли окупантів, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Безпілотниками та КАБ противник поцілив по Синельниківщині. Гучно було у Васильківській, Роздорській та Слов'янській громадах. На жаль, загинув 67-річний чоловік. Щирі співчуття рідним", — йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За словами очільника ОВА, у Синельниківському районі пошкоджені шість приватних будинків, в одному будинку виникла пожежа. Також понівечена транспортна інфраструктура.

"На Нікопольщину російська армія спрямовувала FPV-дрони та артилерію. Влучила по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Постраждали двоє людей. 52-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Жінка 46 років лікуватиметься амбулаторно", — написав очільник ОВА.

У Нікопольському районі пошкоджені підприємство, 11 приватних осель, чотири господарські споруди, п'ять машин, гаражі, лінії електропередачі, газогін.

Під атакою безпілотників також була і Зеленодольська громада Криворізького району, тут зайнялася будівля, що не експлуатується, ще одна побита, пошкоджено авто.

 

Теги: #дніпропетровська_область #загибель #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 04.02.2026
Протягом доби 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

Протягом доби 16 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області

08:49 04.02.2026
Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

Ворог атакував Херсонщину, постраждали чотири людини

08:33 04.02.2026
Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

07:29 04.02.2026
Внаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина, троє поранені - поліція

Внаслідок обстрілів РФ на Сумщині загинула людина, троє поранені - поліція

07:28 04.02.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

07:20 04.02.2026
Російські війська вночі атакували Одесу: Двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Російські війська вночі атакували Одесу: Двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

19:06 03.02.2026
Три людини поранені через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Три людини поранені через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

14:07 03.02.2026
Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

12:10 03.02.2026
Після атаки РФ дуже багато споживачів без світла у Києві та чотирьох областях – "Укренерго"

Після атаки РФ дуже багато споживачів без світла у Києві та чотирьох областях – "Укренерго"

10:57 03.02.2026
Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, 9 поранені, у т.ч. комунальники – Нацполіція

Російські обстріли забрали життя жителя Херсонської області, 9 поранені, у т.ч. комунальники – Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА