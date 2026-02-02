Одна людина загинула, ще двоє – поранені через російськи обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Один чоловік загинув у Синельниківському районі, ще двоє людей зазнали поранень у Нікопольському районі через обстріли окупантів, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Безпілотниками та КАБ противник поцілив по Синельниківщині. Гучно було у Васильківській, Роздорській та Слов'янській громадах. На жаль, загинув 67-річний чоловік. Щирі співчуття рідним", — йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За словами очільника ОВА, у Синельниківському районі пошкоджені шість приватних будинків, в одному будинку виникла пожежа. Також понівечена транспортна інфраструктура.

"На Нікопольщину російська армія спрямовувала FPV-дрони та артилерію. Влучила по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Постраждали двоє людей. 52-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Жінка 46 років лікуватиметься амбулаторно", — написав очільник ОВА.

У Нікопольському районі пошкоджені підприємство, 11 приватних осель, чотири господарські споруди, п'ять машин, гаражі, лінії електропередачі, газогін.

Під атакою безпілотників також була і Зеленодольська громада Криворізького району, тут зайнялася будівля, що не експлуатується, ще одна побита, пошкоджено авто.