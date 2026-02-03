Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову тв 16 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 5 постраждали , повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Новоосинове Курилівської громади загинула 85-річна жінка, постраждали 61-річна жінка і 58-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Дергачі постраждали 22-річний чоловік і 79-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, під російськими ударами була енергетична інфраструктура Харкова та області. ЗС РФ використали для обстрілів 5 ракет, тип яких встановлюється, 5 КАБів та майже 80 БпЛА різних видів.