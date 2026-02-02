Ворог завдав удари по 35 населених пунктах Запорізької області, поранено 10 людей - ОВА

Внаслідок атак росіян за минулу добу постраждали 10 людей, а удари були завдані по 35 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, окупанти завдали 844 удари по території області.

"війська рф здійснили 14 авіаційних ударів по Новоолександрівці, Залізничному, Лісному, Любицькому, Воздвижівці, Різдвянці, Барвінівці, Лугівському, Гіркому, Верхній Терсі. 2 ракетні удари по Вільнянську", - повідомив Федоров ранком понеділка.

За його словами, 486 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Біленьке, Широке, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Староукраїнку.

Крім того, 4 обстріли із реактивних систем залпового вогню були завдані по Гуляйполю та Зеленому, а 338 артилерійських ударів - по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллі, Староукраїнці.

"Надійшло 122 повідомлення про пошкодження житла та обʼєктів інфраструктури", - підсумував очільник ОВА.