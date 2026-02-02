Інтерфакс-Україна
Більше половини українців проти відмови від територій за гарантії безпеки – КМІС

Більшість (52%) українців категорично відкидають пропозицію передати під контроль РФ весь Донбас в обмін на гарантії безпеки, тоді як легко погодяться з цією умовою 9%, а готові прийняти це як складний компроміс ще 31%, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного 23-29 січня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому зазначається, що порівняно із серединою січня суттєвих змін у настроях по цьому питанню не було.

88% українців вважають, що ударами по енергетиці РФ намагається залишити українців без світла і тепла та примусити до капітуляції. При цьому менше 3% через обстріли і проблеми з опаленням та енергопостачанням переїхали в інший населений пункт, і ще менше 7% виїжджали і вже повернулися.

90% вважають, що Україна має завдавати ударів по території РФ. При цьому з них 80% вважають, що Україна має завдавати удари не лише по військовій інфраструктурі, але і по інших об’єктах.

Лише 4% українців очікують, що війна завершиться в найближчі тижні, і ще 16% - що хоча би в першій половині 2026 року. Ще 18% очікують її завершення в другій половині поточного року, решта 43% - в наступному 2027 році чи навіть пізніше. При цьому 65% стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у грудні та у вересні 2025 року таких було 62%).

66% опитаних очікують, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС (у грудні 2025 року – 64%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1003 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%. Водночас для запитання про ставлення до передачі Донбасу під контроль РФ в обмін на гарантії безпеки проводився експеримент, де половині респондентів (тобто близько 500) ставилося звичайне пряме запитання (наскільки це прийнятно для респондента), а іншій половині – методом "задуманого знайомого". Тому для цього запитання похибка не перевищує 5,8%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

