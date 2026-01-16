Інтерфакс-Україна
Події
10:32 16.01.2026

Більшість українців вважає, що Росія хоче насамперед знищити українську націю або здійснити геноцид

Фото: https://www.president.gov.ua/

Переважна більшість українців, 69%, продовжують сприймати війну як екзистенційну загрозу і вважає, що Росія або хоче здійснити фізичний геноцид, або знищити українську націю і державність, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Відзначається, що ще 11% респондентів вважають, що Росія хоче захопити більшість територій України і встановити маріонеткову владу. Вважають, що Росія хоче "обмежитися" лише 5 регіонами в повних межах, тобто включно із Донеччиною, Запоріжжям і Херсонщиною, яку зараз контролює Україна – 3%.

"Тобто загалом 83% респондентів вважають, що поточна мета Росії виходить за межі Донбасу (і переважно мова про повне підкорення/знищення України)", - йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в п’ятницю.

Схиляються до думки, що Росія наразі прагне лише окупувати весь Донбас, без контролю над Запоріжжям і Херсонщиною, тобто те, що є нібито предметом перемовин, лише 2%. І лише 1% вважають, що Росія "обмежитися" лише зараз окупованими територіями.

При цьому є 2% респондентів, які вважають, що Росія просто хоче "денацифікувати" та "демілітаризувати" Україну без зазіхань на суверенітет.

Опитування проводилося упродовж 9-14 січня 2026 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 601 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,3% для показників, близьких до 50%, 4,6% для показників, близьких до 25%, 3,2% - для показників, близьких до 10%, 2,4% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Теги: #геноцид #опитування_кміс

