Парламент Нідерландів визнав депортацію кримських татар 1944 року геноцидом

Нижня палата парламенту Нідерландів (Tweede Kamer) – Палата представників ухвалила резолюцію № 2259 від 18 червня, визнавши переселення кримських татар у 1944 році як акт геноциду за сучасними критеріями.

Посилання на резолюцію розміщене у телеграм-каналі Верховної Ради України.

"Палата, заслухавши дебати, враховуючи, що кілька країн визнали масову депортацію кримських татар у 1944 році Радянським Союзом геноцидом; відзначаючи, що з моменту незаконної окупації Криму в 2014 році багато кримських татар були безпідставно ув'язнені або піддані тортурам з боку Росії, або зникли безвісти вважаючи, що таким чином Росія, дуже ймовірно, продовжує свою політику геноциду проти кримських татар; висловлює своє визнання та засудження масової депортації кримських татар у 1944 році, яка за сучасними стандартами є геноцидом", - йдеться у резолюції.

Також у документі міститься заклик до уряду розглянути питання спільно з іншими країнами ЄС щодо загального визнання депортацій кримських татар геноцидом.