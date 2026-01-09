Міноборони Нідерландів: Поки ми працюємо над мирними рішеннями, Росія тисне льодяним терором

Фото: https://x.com/DefensieMin/status/1910691506320458175

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія у відповідь на міжнародні дипломатичні зусилля продовжує масові повітряні атаки на цивільне населення та рятувальників.

"Льодяний терор Путіна: в цих зимових умовах знову масові повітряні атаки на цивільне населення та рятувальників. Поки ми працюємо над надійними мирними рішеннями, Росія продовжує тиснути терором. Україна не здається і заслуговує на нашу незмінну підтримку", - написав він у соцмережі Х.