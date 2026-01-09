Інтерфакс-Україна
Події
13:34 09.01.2026

Міноборони Нідерландів: Поки ми працюємо над мирними рішеннями, Росія тисне льодяним терором

Міноборони Нідерландів: Поки ми працюємо над мирними рішеннями, Росія тисне льодяним терором
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія у відповідь на міжнародні дипломатичні зусилля продовжує масові повітряні атаки на цивільне населення та рятувальників.

"Льодяний терор Путіна: в цих зимових умовах знову масові повітряні атаки на цивільне населення та рятувальників. Поки ми працюємо над надійними мирними рішеннями, Росія продовжує тиснути терором. Україна не здається і заслуговує на нашу незмінну підтримку", - написав він у соцмережі Х.

UKR.NET

