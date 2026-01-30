Інтерфакс-Україна
Події
10:06 30.01.2026

Посли G7 вітають завершення процесу відбору членів нової НР "Енергоатому"

2 хв читати
Посли G7 вітають завершення процесу відбору членів нової НР "Енергоатому"

Посли країн G7 привітали завершення процесу відбору членів нової Наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

"Посли країн G7 вітають завершення процесу відбору членів нової Наглядової ради Енергоатому відповідно до зобов’язань уряду України", – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці послів у соціальній мережі Х у п’ятницю.

Посли G7 також зазначили: "Ми заохочуємо подальший прогрес у сфері управління енергетичним сектором згідно зі стандартами ОЕСР".

Народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм-каналі відмітив це повідомлення: "Посли G7 привітали призначення (нарешті) Наглядової Ради в "Енергоатомі". Просять далі там не красти)".

Як повідомлялося 28 січня з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко, уряд призначив новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом" на підставі подання номінаційного комітету. Представниками держави обрані заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін. Нова наглядова рада складається з семи членів, а її незалежними членами будуть Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Колишня НР "Енергоатома" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року очолював РАЕС, а до цього був головним інженером станції.

Теги: #енергоатом #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 28.01.2026
Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

15:33 28.01.2026
Голова енергокомітету Ради розраховує на остаточне формування НР "Енергоатому" до кінця тижня

Голова енергокомітету Ради розраховує на остаточне формування НР "Енергоатому" до кінця тижня

19:32 26.01.2026
Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

18:52 26.01.2026
Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

18:17 26.01.2026
Резонансний продаж "Енергоатомом" 2100 МВт е/е перед підвищенням прайскепів розгляне ТСК з корупції в енергетиці – Железняк

Резонансний продаж "Енергоатомом" 2100 МВт е/е перед підвищенням прайскепів розгляне ТСК з корупції в енергетиці – Железняк

13:16 24.01.2026
ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

11:51 24.01.2026
"Д.Трейдінг" ініціює розірвання укладеного до підвищення прайскепів договору з "Енергоатомом"

"Д.Трейдінг" ініціює розірвання укладеного до підвищення прайскепів договору з "Енергоатомом"

18:55 23.01.2026
Голова енергокомітету наполягає на розірванні "Енергоатомом" договорів про продаж е/е від 14 січня, укладених до підвищення прайскепів

Голова енергокомітету наполягає на розірванні "Енергоатомом" договорів про продаж е/е від 14 січня, укладених до підвищення прайскепів

15:17 20.01.2026
Україна готова до приватизації чверті "Енергоатому" - Соболєв

Україна готова до приватизації чверті "Енергоатому" - Соболєв

14:18 05.01.2026
Уряд уточнив умови проведення "Енергоатомом" спецсесій з продажу е/е для технологічних витрат "Укренерго"

Уряд уточнив умови проведення "Енергоатомом" спецсесій з продажу е/е для технологічних витрат "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

ОСТАННЄ

Петиція про заміну в Києві освітлення під’їздів на світильники з датчиками руху не набрала необхідних голосів

Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

Поліція отримала численні повідомлення про мінування держустанов, навчальних закладів і підприємств у Києві

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру

УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів НМТ-2026 та схеми нарахування балів

Українська асоціація студентів пропонує відзначати День українського студентства 29 січня - УІНП

Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

Мінветеранів: понад 2 тис. військових та ветеранів пройшли обстеження очей і отримали лікування за програмою "Повернемо зір Захисникам"

Два супермаркети "Сільпо" на Троєщині тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА