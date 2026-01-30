Посли G7 вітають завершення процесу відбору членів нової НР "Енергоатому"

Посли країн G7 привітали завершення процесу відбору членів нової Наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

"Посли країн G7 вітають завершення процесу відбору членів нової Наглядової ради Енергоатому відповідно до зобов’язань уряду України", – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці послів у соціальній мережі Х у п’ятницю.

Посли G7 також зазначили: "Ми заохочуємо подальший прогрес у сфері управління енергетичним сектором згідно зі стандартами ОЕСР".

Народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм-каналі відмітив це повідомлення: "Посли G7 привітали призначення (нарешті) Наглядової Ради в "Енергоатомі". Просять далі там не красти)".

Як повідомлялося 28 січня з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко, уряд призначив новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом" на підставі подання номінаційного комітету. Представниками держави обрані заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін. Нова наглядова рада складається з семи членів, а її незалежними членами будуть Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Колишня НР "Енергоатома" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року очолював РАЕС, а до цього був головним інженером станції.