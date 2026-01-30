Росія може почати гібридну війну проти вступу України до ЄС - Зеленський

РФ знайде спосіб займатися тим, щоб України не було в Європейському Союзі, вони можуть почати гібридну війну проти цього, зокрема, їм це вдається всередині ЄС навіть під час війни, вважає президент України Володимир Зеленський.

"У Росії буде бажання після цієї війни, особливо після якогось терміну зняття санкцій тощо, про що вони говорять в своїх двосторонніх діалогах, займатися тим, щоб України не було в Євросоюзі. Вони знайдуть спосіб. Я не кажу, що вони стануть у нас на дорозі і скажуть "не пущу". Ні, так буквально напевно не буде. Буде інакше. Буде гібридна війна проти українського вступу в Євросоюз. Навіть всередині Європейського Союзу це їм вдається. Навіть під час війни. Навіть під час такої європейської монобільшості – спільноти, яка підтримує український євроінтеграційний шлях. А з роками… Хто знає, як воно буде", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Президент додав, що тому він хоче зробити все, щоб отримати дату вступу України до ЄС. "Я розумію, в якому році ми технічно готові. Ми демонструємо готовність до діалогу в цьому напрямі, але я хотів би, щоб Україна отримала якийсь чіткий термін. Бо потім буде складно", - зазначив він.