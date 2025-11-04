Інтерфакс-Україна
Події
14:48 04.11.2025

Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення

Європейська комісія констатує, що Україна, незважаючи на війну, яку проти неї веде Росія, залишається твердо відданою шляху до вступу до ЄС, успішно завершивши процес скринінгу та просунувшись у ключових реформах.

Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії, розповсюдженому з нагоди оприлюднення доповіді ЄК щодо прогресу країн-кандидатів в Європейський союз

Доповідь, відома під назвою "Пакет розширення", є щорічною і містить оцінку прогресу всіх країн-кандидатів, яких на сьогодні налічується 10: Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова, Сербія, Північна Македонія, Боснія та Герцеговина, Косово, Туреччина та Грузія.

Щодо України, то в ЄК зауважили, що Київ прийняв дорожні карти щодо верховенства права, державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також план дій щодо національних меншин, які Комісія оцінила позитивно.

"Україна виконала умови, необхідні для відкриття кластерів: одного (основи), шести (зовнішні відносини) та двох (внутрішній ринок). Комісія очікує, що Україна виконає умови для відкриття решти трьох кластерів, і працює над тим, щоб (Європейська) Рада була в змозі продовжити відкриття всіх кластерів до кінця року", - зазначили в Єврокомісії.

В пресрелізі також наголосили, що український уряд заявив про свою мету попередньо закрити переговори про вступ до кінця 2028 року. "Комісія прагне підтримувати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідне прискорення темпів реформ, зокрема щодо основоположних питань, зокрема верховенства права", - констатували в ЄК.

Щодо безпосередньо щорічного Пакету розширення, то в ЄК заявили, що цей документ "підтверджує, що імпульс до розширення займає високе місце в пріоритетному порядку денному ЄС та що приєднання нових держав-членів стає все більш досяжним". "Послідовність та дотримання підходу, заснованого на заслугах, є ключем до успішного вступу до ЄС", - наголосили в ЄК.

Коментуючи документ, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Ми більше, ніж будь-коли, віддані справі втілення розширення ЄС у реальність. Тому що більший Союз означає сильнішу та більш впливову Європу на світовій арені. Але це має і залишатиметься процесом, що базується на заслугах".

За її словами, пакет містить конкретні рекомендації всім партнерам. "І всім їм ми кажемо: вступ до ЄС – це унікальна пропозиція. Обіцянка миру, процвітання та солідарності. За допомогою правильних реформ та сильної політичної волі ви всі можете скористатися цією можливістю", - переконана президент ЄК.

Раніше віцепрем'єр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка назвав щорічний звіт про розширення найкращим за три роки. За його словами, Єврокомісія вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ.

