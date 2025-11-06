Інтерфакс-Україна
14:09 06.11.2025

ЄК вітає угоду щодо міні-омнібусу оборони та можливість участі України в Європейському оборонному фонді

Європейська Комісія вітає політичну угоду, досягнуту вчора між Європейським парламентом та Європейською Радою, яка відкриває можливість для України приєднатися до Європейського оборонного фонду (ЄОФ) обсягом 7,3 млрд євро.

"Це - важливий крок вперед у оборонній співпраці між ЄС та Україною та у зміцненні колективної безпеки та промислової стійкості Європи. Це також прокладає шлях для поступової інтеграції України до Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB)", - прокоментували у четвер в Європейській комісії угоду, яка була досягнута у середу.

В ЄК наголосили, що угода є частиною ширшого законодавчого пакету для збільшення інвестицій, пов’язаних з обороною, в рамках бюджету ЄС, так званого "міні-омнібуса". "Вона зробить програми ЄС більш гнучкими та краще узгодженими для підтримки оборонної технологічної та промислової бази Європи, інновацій та інфраструктури - від військової мобільності до технологій подвійного використання", - деталізується в повідомленні.

Крім того, в Єврокомісії зазначили, що досягнута угода є це ключовим елементом у реалізації Плану ReArm Europe та прямим доповненням до середньострокового огляду Політики згуртованості та Омнібуса оборонної готовності. "Це знаменує собою нову віху у зміцненні співпраці з Україною та її оборонно-промисловими екосистемами", - наголосили в ЄК.

Зокрема, співзаконодавці попередньо домовилися розширити сферу застосування Платформи стратегічних технологій для Європи (The Strategic Technologies for Europe Platform, STEP), щоб вона охоплювала оборонні технології, та дозволити Програмі фінансування EIC Accelerator в рамках "Горизонт Європа" підтримувати технології подвійного використання та оборонні інновації.

Також на технології подвійного застосування подвійного розшириться Програма "Цифрова Європа" (DEP) , тоді як Механізм об’єднання Європи (CEF) буде адаптований для кращої підтримки інвестицій у військову мобільність. Регламент також вносить зміни до Європейського оборонного фонду (EDF), щоб краще підтримувати розвиток європейської оборонної промисловості та забезпечити більш гнучку підтримку проривних технологій для оборони.

В Єврокомісії уточнили, що це нове законодавство доповнює Середньостроковий огляд (MTR) Політики згуртування Комісії, який набрав чинності 19 вересня 2025 року, який передбачає низку гнучких можливостей для заохочення держав-членів до проведення змістовного перепрограмування щодо кількох пріоритетів, включаючи оборону та конкурентоспроможність.

