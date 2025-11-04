Качка: ЄК вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ

Фото: https://pbs.twimg.com/

Європейська Комісія (ЄК) у звіті про розширення, що планується оприлюднити у вівторок, 4 листопада, вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ, та підтверджує готовність до відкриття 1, 2 та 6 кластерів перегорів, повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка

"Найкращий Звіт про розширення за три роки - така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні. Європейська Комісія вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ", - написав він у фейсбуці у вівторок.

За словами віцепрем’єр-міністра, звіт має 36 оцінок по розділах і окремих дорожніх картах. "По всіх без винятку – маємо прогрес. Тобто ми рухаємося швидше, ніж минулого року. Більша швидкість реформ (покращення прогресу) по 15 переговорних розділах. У 12 розділах цей прогрес на високому рівні (good progress). По жодному з розділів не має падіння загальної оцінки підготовки до вступу в ЄС", -уточнив Качка.

"У 11 розділах ми маємо підвищення загальної оцінки, що є найкращою оцінкою динаміки з моменту кандидатства", - додав він.

"За методологією, яка прижилась в Україні, ⁠середній рівень прогресу — 3,16, зростання на + 0,39 (минулого року було +0,01), за загальним рівнем підготовки - 2,53, зростання на +0,32 (минулого року було +0,025)", - навів дані Качка.

За його словами, звіт не містить критики, а "має рекомендації щодо подальших кроків, які співпадають зі скринінговими звітами та дорожніми картами. У судочинстві та антикорупції відзначається системна робота інституцій". Качка зазначив, що "Європейська Комісія бачить, що Україна переходить від ухвалення законів до реального впровадження європейських стандартів — у держуправлінні, судовій системі, економіці, цифровізації та освіті. Ми це будемо берегти і розвивати".

"Це системна робота президента, Верховної Ради та Уряду. Я вдячний всім за підтримку кожного кроку на шляху до ЄС", - наголосив він.

"Комісія підтверджує готовність до відкриття 1, 2 та 6 кластерів перегорів. Інші – в гарній динаміці для того, щоб бути готовими до відкриття до кінця року", - резюмував Качка.