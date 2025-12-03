Качка у Кнесеті обговорив з міністром економіки Ізраїлю посилення економічного діалогу та обміну інноваціями

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з міністром економіки Ізраїлю Ніром Баркатом посилення економічного діалогу та обміну інноваціями.

"Як Голова міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва Тарас Качка обговорив: перспективи нарощення обсягів двосторонньої торгівлі; розширення правової бази економічної співпраці, зокрема у сфері послуг та інвестицій; посилення інноваційного обміну, особливо в аграрних технологіях – важливих для розвитку переробних потужностей України", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єра по результатам зустрічі Качки і Баркатом у Кнесеті.

Він наголосив, що війна не має бути перепоною для розвитку бізнес зв’язків.

Зі свого боку, Баркат зауважив, що він особисто відвідував Україну через пів року від початку повномасштабної війни і вражений стійкістю України.

"Сторони обговорили значні економічні перспективи України в контексті повоєнного відновлення, зокрема в контексті залучення інвестицій та домовилися працювати над новими напрямами економічно взаємовигідного співробітництва", - йдеться в повідомленні.